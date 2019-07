CBF conclui que Bahia não cometeu irregularidade na Série A

A CBF concluiu que o Bahia não será punido com a perda de pontos na Série A do Brasileiro por causa da possível inscrição irregular de jogadores na competição. A decisão era aguardada por Ceará e Fortaleza, que podiam subir na tabela em caso de quebra do regulamento do tricolor baiano.

A acusação, realiza pelo STJD sem interferência oficial de nenhuma equipe, ocorreu porque o Bahia contratou seis atletas que têm ou tinham vínculo com outros clubes da 1ª divisão: os zagueiros Juninho (Palmeiras), Marllon (Corinthians) e Wanderson (Athletico/PR), além do volante Ronaldo (Flamengo), o meia Guerra (Palmeiras) e o atacante Lucca (Corinthians). O regulamento do torneio prevê que um time pode receber, no máximo, cinco nomes oriundos de equipes da elite nacional.

Segundo a CBF, a punição não pode ser aplicada porque Lucca e Wanderson atuavam no exterior, mesmo pertencendo a equipes brasileiras, e sequer foram inscritos no Brasileirão. Antes de chegar no Bahia, o atacante atuou pelo Al-Rayyan, do Catar, e o zagueiro no Shimizu S-Pulse, do Japão.

O artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) sugere a perda de três pontos e mais a pontuação conquistada em cada partida na qual um atleta tenha sido usado irregularmente. Na tabela, o Bahia é 12º, com 15 pontos, enquanto o Ceará é o 14º, e o Fortaleza é o 15º, ambos com 14 de pontuação.