CBF aposta em árbitros experientes para comandar VAR na 1ª rodada do Brasileirão

A estreia do VAR (árbitro de vídeo) a Série A do Campeonato Brasileiro está sendo tratada com todo cuidado e atenção pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Na escala divulgada pela Comissão de Arbitragem, agora comandada pelo gaúcho Leonardo Gaciba, a entidade privilegiou a escalação de árbitros experientes para comandar a nova tecnologia no futebol para a maioria dos jogos da primeira rodada da competição, que acontecerão neste final de semana.

Do quadro da Fifa, o mineiro Ricardo Marques Ribeiro e o mato-grossense Wagner Reway são dois dos experientes árbitros escolhidos para comandar o VAR na estreia do Brasileirão. Eles trabalharão respectivamente em Chapecoense x Internacional, neste sábado (27), em Chapecó/SC, e Athletico/PR x Vasco, no domingo (28), em Curitiba.

Além deles, a CBF escalou para o VAR outros três árbitros com experiência no Brasil. Os gaúchos Héber Roberto Lopes e Leandro Pedro Vuaden estarão respectivamente nos jogos de sábado (27) entre São Paulo e Botafogo, no estádio do Morumbi, e entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã. No domingo (28), os paranaense Rafael Traci e Paulo Roberto Alves Júnior foram designados, respectivamente, para o duelo entre Palmeiras x Fortaleza, na Arena Palmeiras, e Ceará x CSA/AL, na Arena Castelão.

Confira abaixo a escala da arbitragem, incluindo o VAR, para a 1.ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Botafogo: Sábado (27), 16h - estádio Morumbi, São Paulo/SP

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistente 1: Guilherme Camilo (Fifa)

Assistente 2: Sidmar dos Santos Meurer (MG)

Quarto Árbitro: Pablo Pinheiro (RN)

Analista de Campo: José Henrique de Carvalho (SP)

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

AVAR 1: Emerson de Almeida (MG)

AVAR 2: Alessandro Rocha de Matos (Fifa)

Supervisor de Protocolo: Alício Pena Júnior (CBF)

Chapecoense x Internacional: Sábado (27), 19h - Arena Condá, Chapecó/SC

Árbitro: Raphael Claus (Fifa)

Assistente 1: Marcelo Van Gasse (Fifa)

Assistente 2: Danilo Ricardo Simon (Fifa)

Quarto Árbitro: Douglas Marques (SP)

Analista de Campo: Marco Antônio Martins (CBF)

VAR: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa)

AVAR 1: Igor Benevenuto (MG)

AVAR 2: Bruno Salgado (SP)

Supervisor de Protocolo: Gilberto Corrale (CBF)

Atlético-MG x Avaí: Sábado (27), 19h - Independência, Belo Horizonte/MG

Árbitro: Rodolpho Toski (Fifa)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa)

Assistente 2: Victor Hugo dos Santos (PR)

Quarto Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Analista de Campo: Giulliano Bozzano (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

AVAR 1: Thiago Duarte (SP)

AVAR 2: Ivan Carlos Bohn (PR)

Supervisor de Protocolo: Sérgio Cristiano Nascimento (CBF)

Flamengo x Cruzeiro: Sábado (27), 21h - Maracanã, Rio de Janeiro/RJ

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Miguel Ribeiro da Costa (SP)

Quarto Árbitro: Daniel Nobre Lins (RS)

Analista de Campo: Hilton Moutinho (CBF)

VAR: Leandro Pedro Vuaden (RS)

AVAR 1: Jean Pierre Gonçalves (RS)

AVAR 2: Cleriston Clay Rios (SE)

Supervisor de Protocolo: Ana Paula Oliveira (CBF)

Grêmio x Santos: Domingo (28), 11h - Arena do Grêmio, Porto Alegre/RS

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Correa (Fifa)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto Árbitro: Alexandre Vargas (RJ)

Analista de Campo: José Mocelin (CBF)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

AVAR 1: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

AVAR 2: Michael Correia (RJ)

Supervisor de Protocolo: Paulo Jorge Alves (CBF)

Bahia x Corinthians: Domingo (28), 16h - Arena Fonte Nova, Salvador/BA

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa)

Assistente 1: Fabrício Vilarinho (Fifa)

Assistente 2: Bruno Pires (Fifa)

Quarto Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Analista de Campo: Vidal Lopes (BA)

VAR: Andre Luis de Freitas Castro (GO)

AVAR 1: Eduardo Tomaz de Aquino (GO)

AVAR 2: Leone Carvalho (GO)

Supervisor de Protocolo: Manoel Serapião Filho (BA)

Ceará x CSA/AL: Domingo (28), 16h - Arena Castelão, Fortaleza/CE

Árbitro: Adriano Milevski (PR)

Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)

Assistente 2: Daniel Henrique Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Lucas Bellote (SP)

Analista de Campo: Paulo Silvio dos Santos (CE)

VAR: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

AVAR 1: Rodrigo Ferreira (SC)

AVAR 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Supervisor de Protocolo: Nilson de Souza Monção (CBF)

Athletico-PR x Vasco: Domingo (28), 16h - Arena da Baixada - Curitiba/PR

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa)

Assistente 1: Emerson de Carvalho (Fifa)

Assistente 2: Neuza Ines Back (Fifa)

Quarto Árbitro: Gilberto Castro Júnior (PE)

Analista de Campo: Anderson Carlos Gonçalves (PR)

VAR: Wagner Reway (Fifa)

AVAR 1: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

AVAR 2: Clovis Amaral da Silva (PE)

Supervisor de Protocolo: Antônio Pereira da Silva (GO)

Palmeiras x Fortaleza: Domingo (28), 19 - Allianz Parque, São Paulo/SP

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Kléber Lúcio Gil (Fifa)

Assistente 2: Helton Nunes (SC)

Quarto Árbitro: Christiano Nascimento (DF)

Analista de Campo: Philippe Lombard (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

AVAR 1: Wagner Magalhães (Fifa)

AVAR 2: Carlos Berkenbrock (SC)

Supervisor de Protocolo: Sérgio Corrêa (CBF)

Fluminense x Goiás: Domingo (28), 19 - Maracanã - Rio de Janeiro/RJ

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa)

Assistente 1: Eduardo Gonçalves (MS)

Assistente 2: Hélcio Araújo Neves (PA)

Quarto Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Analista de Campo: José Carlos Santiago (RJ)

VAR: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

AVAR 1: Marcelo Aparecido de Souza (PB)

AVAR 2: Alex Ang Ribeiro (SP)

Supervisor de Protocolo: Cláudio Vinícius Cerdeira (CBF)