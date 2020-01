CBF anuncia locais dos jogos da Seleção brasileira nas Eliminatórias; Fortaleza fica de fora

A Seleção brasileira já sabe onde irá as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 em casa. Nesta sexta-feira (31), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou as cidades que irão receber a equipe canarinha durante a disputa da vaga, entre 26 de março de 2020 e 16 de novembro de 2021. Por ter o estádio com maior capacidade de público do Nordeste, Fortaleza era uma das favoritas para sediar as partidas, mas ficou fora da lista.

Confira datas e locais onde o Brasil vai jogar as Eliminatórias

2020

Brasil x Bolívia: 27 de março, na Arena Pernambuco (Recife)

Brasil x Venezuela: 3 ou 4 de setembro, no Mané Garrincha (Brasília)

Brasil x Argentina: 13 de outubro, na Arena Corinthians (São Paulo)

Brasil x Equador: 12 ou 13 de novembro, na Arena Fonte Nova (Salvador)

2021

Brasil x Peru: 30 de março, no Beira-Rio (Porto Alegre)

Brasil x Uruguai: 8 de junho, no Maracanã (Rio de Janeiro)

Brasil x Colômbia: 2 ou 3 de setembro, no Morumbi (São Paulo)

Brasil x Paraguai: 12 de outubro, na Arena Amazônia (Manaus)

Brasil x Chile: 11 ou 12 de novembro, no Mineirão (Belo Horizonte)

"Essa organização com bastante antecedência é fruto de um trabalho que iniciamos em novembro do ano passado. Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil", disse o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, ao site oficial da CBF.

Além dos confrontos para poder participar do Mundial no Catar, a equipe de Tite também terá a Copa América, na Colômbia, estreando contra a Venezuela, em Cali, dia 14 de junho.