Caucaia vence Pacajus pelo Campeonato Cearense

Caucaia e Pacajus fizeram um jogo movimentado neste sábado pela 5ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. Jogando no estádio João Ronaldo, em Pacajus, o time visitante venceu por 3 a 2, conquistando os seus primeiros 3 pontos na tabela. O grande destaque da partida foi o atacante Jacaré, recém contratado pelo Ceará, marcando 2 gols e ainda dando uma assistência para gol de Paulista. Para o time da casa, marcaram o Michel e João Paulo.

O Caucaia começou o jogo envolvendo o adversário e com um ataque veloz, formado por Jacaré e Paulista logo abriu dois gols de vantagem. Primeiro, Jacaré escapou pela esquerda e cruzou para Paulista finalizar: 1 a 0.

Logo depois, o atacante recebeu passe de Paulista e só tirou do goleiro Jhones para ampliar: 2 a 0.

Mas com a boa vantagem, o Caucaia relaxou no início da 2ª etapa e sofreu o empate. Com as mudanças do técnico Júnior Cearense, o Pacajus cresceu no jogo e empatou com Michel e João Paulo, deixando a partida aberta.

Quando o time da casa era melhor, exercendo uma grande pressão em busca da virada, o atacante Jacaré decidiu o jogo. Em bela cobrança de falta, ele acertou o ângulo e decretou a vitória.

Ao fim da partida, o jogador, que se apresentará ao Ceará após o Campeonato Cearense, destacou.

"Eu busco ir bem a cada jogo e ajudar meu time a vencer. Quero ir bem no Caucaia, fazer um grande campeonato, quem sabe o garantindo na Série D, para depois chegar ao Ceará, um time grande, e me destacar lá também".