Caucaia vence o Atlético/CE e sai na frente na final da Fares Lopes

Ele fez a diferença para o Caucaia na Série B do Cearense, quando o time subiu para 1ª Divisão Estadual contra o Crato. Fez a diferença contra o Pacajus, na final do mesmo campeonato, marcando duas vezes e se sagrando campeão. E agora repetiu a dose. Foi de Ciel o gol aos 44 minutos do segundo tempo, ontem, no Presidente Vargas, que garantiu a vitória da Raposa Metropolitana contra o valoroso Atlético Cearense por 2 a 1 na partida de ida da final da Taça Fares Lopes.

Com o resultado, o Caucaia tem a vantagem do empate na segunda partida, que acontece no próximo domingo, no Estádio Raimundão, na cidade metropolitana.

O jogo

O primeiro tempo da grande decisão da Fares Lopes mostrou duas equipes retraídas, que se estudaram e evitaram maiores esforços em um sol escaldante.

Aos poucos, o Caucaia foi criando mais oportunidades, principalmente com as jogadas criadas por Ciel e pelas subidas rápidas de Jacaré.

E foi na segunda etapa que o jogo ganhou em emoção. Após bom lançamento para Ciel, ele chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. A bola achou Jacaré, que mandou forte para as redes, pelo alto, sem dar chance para o arqueiro Rayr.

Era 1 a 0 aos 10 minutos do segundo tempo. A partir dali, finalmente o Atlético/CE resolveu acordar para o jogo. Com maior imposição no setor de ataque, passou a incomodar a zaga do time comandado pelo técnico Oliveira Canindé. Com Isac enfiado, o time foi ocupando a grande área do Caucaia, até encontrar o gol de empate. Nailton marcou em chute cruzado, aos 28 minutos da etapa final.

Quando a partida se encaminhava para o empate, eis que Ciel relembrou os seus melhores tempos com as camisas de Icasa e Ceará. Recebeu em profundidade, tirou dois zagueiros com drible seco e mandou para o gol, sem chance para o goleiro. Era o gol da vitória.

