Caucaia vence Atlético/CE e é campeão da Fares Lopes pela 1ª vez

O Caucaia é campeão da Taça Fares Lopes 2020. A Raposa Metropolitana derrotou o Atlético/CE por 2 a 0 no estádio Raimundo de Oliveira, com gol de Lincoln aos 40 minutos do 1º tempo e de Moré aos 49 da 2ª etapa. O jogo de ida havia terminado em 2 a 1 para o Caucaia. O título é inédito para o Caucaia, que já havia conquistado a Série B do Campeonato Cearense neste ano. O triunfo dá a última vaga do Estado para a Copa do Brasil 2020 à equipe comandada por Oliveira Canindé.

A partida começou intensa, com a primeira oportunidade logo aos 7 minutos, do Caucaia. O meia Amaral deixou Lincoln na cara do gol, mas chutou por cima da meta do goleiro Carlão. Aos 16 minutos, a Raposa teve um gol anulado, com o atacante Siloé impedido.

A melhor chance do Atlético no confronto foi aos 31 minutos, em cobrança de falta de Olavio no ângulo, defendida por Léo.

O gol veio após o Caucaia relaxar. Pela direita, Siloé puxou o lateral esquerdo Nailton para dançar, cruzando para a pequena área, onde o volante Lincoln se infiltrou sem dificuldades para escorar a bola no fundo das redes do Atlético. O time da região metropolitana foi para o intervalo tranquilo, com toda a pressão sobre a equipe rubro-negra, que precisava fazer 3 gols para ir aos pênaltis.

No 2º tempo, o time de Raimundo Wagner voltou melhor, avançando as linhas e matendo a posse de bola. Porém, não era efetivo quando chegava à área adversária. O Caucaia aproveitou os espaços nas costas do oponente para contra-atacar, mas desperdiçou várias oportunidades de ampliar o marcador.

O gol que sacramentou a vitória veio no último minutos dos acréscimos. Ciel recebeu pela direita e cruzou para Moré cabecear contra Carlão. A taça estava garantida.

O atacante Siloé conquistou o bicampeonato da Fares Lopes, tendo feito parte do grupo do Ferroviário campeão em 2018.