Caucaia recebe Campeonato Municipal de Futsal no início de maio

O Campeonato Municipal de Futsal Caucaia, na categoria sub-16, masculino, ocorre em maio, quinta-feira (9), no Colégio Guadalajara, bairro Jurema. A competição contará ainda com as categorias sub-10 e sub-13 no masculino, e a adulto feminino.

O evento tem apoio da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Estado do Ceará (LIFEC) e da Federação Cearense de Cultura, Desporto e Pardesporto Escolar (Ceará Colegial). A abertura e o jogo inaugural começam às 19h.

Serão seis equipes: Viva Futsal, Pegasus, Remo, Guadalajara, Embaixada, H23 Futsal. Todas jogarão entre si em turno único, classificando as quatro melhores para as semifinais (os dois primeiros, jogam pelo empate nessa fase), sendo a disputa entre o 1° x 4° e 2° x 3°. Os jogos ocorrerão em tempos de 15 minutos corridos, tempo parando na solicitação do árbitro e nos tempos técnicos.

O jogo inaugural será escolhido através de sorteio momentos antes da abertura. Será obrigatória a participação de todas as equipes na solenidade. No sábado (11), será o complemento da rodada, com o dois jogos restantes da rodada.

As partidas, com exceção da abertura, serão aos sábados, sendo:

Jogo 1: 17h50

Jogo 2: 18h40

Jogo 3: 19h30

Serviço

Campeonato Municipal de Futsal Caucaia

Local: Colégio Guadalajara, Avenida Dom Almeida Lustosa, 2385, Jurema

Data/horário: 9 de maio, às 19h