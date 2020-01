Caucaia pede desculpa por transtorno com torcida do Fortaleza: "Somos torcedores"

Quando a bola rolou para Fortaleza e Caucaia nesta terça-feira (28), uma parte da torcida tricolor ainda estava no lado de fora do estádio Presidente Vargas (PV). Mesmo maioria, o acesso dos torcedores era apenas um portão, o que causou tumulto na entrada. Através das redes sociais, a Raposa Metropolitana se desculpou pelo ocorrido e prestou solidariedade aos tricolores.

'Também somos torcedores, e não queríamos que absolutamente ninguém passasse pelas situações que foram informadas. Lembrando que o jogo foi marcado no domingo à noite, fizemos a reunião na segunda-feira para o jogo numa terça", dizia trecho da publicação do Caucaia.

A partida, válida pela 2ª fase do Campeonato Cearense, tinha o Caucaia como mandante. O clube se justificou alegando que a escolha do portão foi definida pelo Fortaleza em reunião na segunda (27). Vale ressaltar que o PV apresenta quatro entradas no equipamento.

Antes do jogo, o Caucaia divulgou que o torcedor tricolor teria acesso aos setores da arquibancada Azul, Laranja e Amarela, além da cadeira social - o que de fato ocorreu. O Fortaleza, no entanto, informou posteriormente que uma reunião definiu que o espaços destinados eram apenas arquibancada laranja e a cadeira social.

Na próxima rodada do Estadual, o Leão retorna para a Arena Castelão. A equipe encara o Atlético/CE na próxima quarta (5), às 20 horas.