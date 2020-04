Caucaia faz homenagem a Stefany, torcedora fiel vítima do coronavírus

Torcedora-símbolo do Caucaia e fã do atacante Ciel, Stefany Maria, de 21 anos, faleceu na manhã desta quinta-feira (30) vítima do Covid-19. A jovem teve complicações respiratórias causadas pelo coronavírus. Por meio de postagem no Twitter, a Raposa Metropolitana homenageou Stefany.

"O Caucaia Esporte Clube se solidariza com amigos, a família Crys 99 (família do Ciel) e familiares da jovem Stefany Maria Bezerra de Moura, de apenas 21 anos, falecida na manhã desta quinta-feira (30)", escreveu na publicação.

Stefany era apaixonada pelo Caucaia e acompanhava de perto o dia a dia do clube. A jovem esteve presente nos mais recentes êxitos do time como acesso à Série A do Campeonato Cearense e título da Fares Lopes, ambos em 2019.

"Por meio de sua diretoria e funcionários manifesta seu luto e pesar, ao tempo que lamenta a partida tão precoce dessa nossa jovem torcedora. Tivemos a honra de contar com a sua presença durante momentos incríveis do nosso Caucaia Esporte Clube, em quase todos os jogos e até mesmo em dia treino, a nossa torcedora pé quente estava presente, incentivando e torcendo pela nossa Raposa Metropolitana", disse a publicação.

Confirmando que Stefany Maria faleceu por complicações respiratórias motivadas pela Covid-19, o perfil do clube aproveitou para reforçar a importância de respeitar o isolamento social.

"Stefany faleceu devido a complicações respiratórias, após contrair o vírus Covid-19. De tal forma fica o alerta a todos os nosso torcedores e admiradores. #FiquemEmCasa pelo seu próprio bem e pelo bem do próximo", finalizou.

Proximidade com a família de Ciel

Além de torcedora do Caucaia, Stefany era fã número um de Ciel. A jovem acompanhava de perto as partidas do Guarany de Sobral na época em que o atacante defendia o Bugre e até mesmo participava de eventos na casa do atleta.

Em seu perfil, Ciel lamentou a partida da moça. "Vai deixar saudades. Sempre em nosso coração", escreveu o jogador eu publicou uma série de vídeos da torcedora em sua casa.