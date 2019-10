Caucaia e Atlético/CE passam para a final da Taça Fares Lopes

Em jogos emocionantes na tarde de ontem, Atlético Cearense e Caucaia garantiram vaga na final da Taça Fares Lopes. No Presidente Vargas, a Águia bateu o Guarany de Sobral no tempo normal por 3 a 0 e por 3 a 2 nos pênaltis e avançou para a final pela 1ª vez. O jogo de ida terminou em 3 a 0 para o Guarany e o time de Luan Carlos buscou o resultado em casa com gols de Bruno Ocara, Emerson Catarina e Isac. Waldson bateu o último pênalti, fechando em 3 a 2 nas penalidades para a Águia.

Já o Caucaia bateu o Floresta por 2 a 1, no Raimundo de Oliveira, com gols de Jacaré e de Ciel e um contra do lateral Amaral, todos do Caucaia. A 1ª partida encerrou com empate sem gols. O time da região metropolitana chega à final pela 2ª vez consecutiva, tendo perdido para o Ferroviário em 2018.

O semifinalista da Série A do Campeonato Cearense caiu diante do campeão da Série B estadual Foto: Ronaldo Oliveira/Floresta

Os dois jogos finais serão disputados nos dias 27 de outubro e 3 de novembro.