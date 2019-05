Catar inaugura primeira linha de metrô para Copa de 2022

A primeira linha de metrô de Doha será inaugurada na próxima quarta-feira (8), anunciou, nesta segunda (6), o ministério de Transportes e Comunicações do Catar, que se prepara para receber a Copa do Mundo de 2022. "A operação inicial inclui 13 das 18 estações da linha vermelha", disse o ministério em um comunicado.

Quando estiver funcionando por completo, a linha vermelha irá do estádio Al Wakrah ao estádio de Lusail, onde serão disputadas partidas da próxima edição do Mundial de futebol.

A linha, que tem 40 quilômetros, vai também ligar o aeroporto internacional Hamad ao centro da cidade.

A rede completa de metrô, que está prevista para ser inaugurada em 2020, terá três linhas - vermelha, verde e dourada - e 37 estações.

A Copa de 2022 será realizada pela primeira vez na história no inverno do hemisfério norte (de 21 de novembro a 18 de dezembro) devido às altas temperaturas no verão.