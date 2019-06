Catar começa perdendo, mas busca empate por 2 a 2 com Paraguai no Maracanã

No jogo mais emocionante da Copa América até aqui, após ficar atrás no placar, o Catar buscou um empate por 2 a 2 contra o Paraguai, no Maracanã,na tarde deste domingo (16).

O resultado deixa as duas equipes com um ponto, na segunda e terceira posição do Grupo B. A Colômbia, que venceu a Argentina no sábado (16), lidera, enquanto os argentinos amargam o último lugar do grupo.



O Paraguai começou a partida arrasador, marcando de pênalti logo aos 3 minutos, com Óscar Cardozo.



A segunda etapa também começou com gol relâmpago de Cardozo, aos 5 minutos, mas desta vez anulado pelo VAR por impedimento.



O segundo tento paraguaio, porém, veio logo em seguida. Aos 10 da segunda etapa, o atacante Derlis González acertou um belo chute de fora da área, que entrou no canto esquerdo do gol de Al-Sheeb.



Com dupla desvantagem no placar, o time do Catar foi para cima dos paraguaios e, aos 22 minutos, o atacante Almoez Ali diminuiu, com um golaço na gaveta, em uma bola que encobriu o goleiro Gatito.



Nove minutos depois, após uma intensa troca de passes, o meia Khoukhi bateu na saída de Gatito, que chegou a desviar a bola, mas não conseguiu impedir que ela entrasse no gol, dando números finais à partida.



Na próxima rodada, o Catar enfrenta a Colômbia e o Paraguai pega a Argentina.