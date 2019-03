Caso David Madrigal é encerrado, e Ceará confirma título do Cearense 2002

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) transitou em julgado o Caso David Madrigal, referente ao Campeonato Cearense de 2002. Assim, não cabe mais recursos por parte do Fortaleza. O título do estadual de 2002 é do Ceará. A informação veio do próprio clube nesta quinta-feira (7). A certidão de trânsito foi emitida na última sexta-feira (1º).

O Fortaleza questionava a escalação do costarriquenho David Madrigal no Campeonato Cearense de 2002. O atleta, inclusive, fez o gol do título alvinegro naquele ano. Segundo o clube tricolor, o atleta não tinha condições de trabalho no Brasil. Mas agora o Ceará venceu e não cabe mais recurso.