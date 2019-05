Casillas é internado em Portugal após sofrer infarto

O goleiro espanhol Iker Casillas, 37, foi internado nesta quarta-feira (1º) após sofrer um infarto agudo do miocárdio, informou o Porto, clube que ele defende desde 2015.

"Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante o treino da manhã desta quarta-feira, realizado no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival. A sessão de trabalho foi prontamente interrompida para ser prestada assistência ao guarda-redes do FC Porto, que se encontra neste momento no Hospital CUF Porto. Casillas está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido", afirmou o clube em nota.

No fim de março, o espanhol renovou seu contrato com a equipe portuguesa por mais uma temporada, com opção de extensão por mais um ano. Sua partida mais recente foi na última sexta (26), pelo Campeonato Português, e a próxima seria no sábado (4).

Campeão mundial (2010) e de duas Eurocopas (2008 e 2012) com a seleção espanhola, Casillas é considerado um dos maiores goleiros de sua geração. Pelo Real Madrid, conquistou a Champions League três vezes. Seu reserva no Porto é o brasileiro Vaná, 28, ex-Coritiba.