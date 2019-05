Casillas deixa hospital e diz não saber sobre o futuro da carreira

O goleiro espanhol Iker Casillas recebeu alta e deixou o hospital nesta segunda-feira (6), após sofrer um infarto na última quarta-feira. O atleta estava internado no hospital CUF, na cidade portuguesa do Porto. Acompanhado da mulher Sara Carbonero e visivelmente emocionado, ele agradeceu aos médicos, disse estar feliz pelo apoio recebido nos últimos dias e admitiu a incerteza sobre a continuidade da carreira.

"Tive um acontecimento que pode acontecer a qualquer um e tocou a mim. É difícil falar, mas tenho que estar agradecido a todos os que se preocuparam e fizeram eu me sentir incrível. O importante é sair com um sorriso, eu me emociono com todos os que vieram aqui. Obrigado ao doutor Nelson e a todos os que agiram rápido para atenuar o efeito do infarto, pelas mil mostras de carinho nas redes sociais", afirmou.

"Estou muito melhor, tenho de me recuperar em semanas ou meses. Dá na mesma, o importante é estar aqui. Pude viver. Muito obrigado a todos e ao meu clube pelo gesto no estádio, no sábado, e a quem enviou mensagens e não pude responder. Não sei o que será o futuro, mas o mais importante é estar aqui e poder falar tranquilamente", concluiu.

O nosso guardião Iker Casillas teve alta hospitalar e falou, emocionado depois de todo o apoio, à comunicação social! 💙 pic.twitter.com/Qu2SNOsQeS — Info FC Porto (@infofcporto) 6 de maio de 2019

Futuro

Casillas, que completará 38 anos neste mês, começou a se sentir mal durante um treino do Porto na manhã da última quarta-feira (1º) e foi levado ao hospital, onde ficou constatado que ele sofrera um infarto.

Agora, o goleiro, que marcou época no Real Madrid, dará continuidade à recuperação em casa. Ele não voltará a atuar mais na temporada e, segundo o jornal espanhol Marca, pessoas próximas dizem que o mais provável é que o goleiro antecipe a aposentadoria, apesar de recentemente ter renovado com o Porto. Porém, do ponto de vista médico, ainda não há nenhuma recomendação oficial em relação à continuidade de sua carreira.