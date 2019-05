Casagrande se desculpa com Sidão após ironia de torcida em prêmio

O goleiro Sidão, do Vasco, levou três gols na derrota para o Santos na tarde deste domingo (12). Além de sair jogando mal no lance que originou o primeiro gol do Santos, se atrapalhou e saiu mal em outras jogadas – numa delas, a bola acabou na trave. Apesar disso, Sidão foi eleito craque do jogo numa votação online durante a partida. O goleiro teve 90% dos votos. A votação em massa no goleiro do Vasco foi arquitetada pelas redes sociais. Após a partida, a repórter Julia Guimarães entregou o prêmio ao goleiro.

"Sidão, eu vou ter que te entregar o troféu de craque do jogo. Foi uma votação feita apenas por torcedores na internet. É um jogo que foi complicado para você, uma partida bastante difícil, mas fica aqui esse troféu para você", afirmou a jornalista enquanto entregava o prêmio. O goleiro, que antes da entrega admitira a falha no primeiro gol do Santos, aceitou o "prêmio" e não fez maiores comentários.

O comentarista Walter Casagrande criticou a iniciativa. "Eu quero pedir desculpas ao Sidão por essa ironia de mau gosto com esse troféu ridículo. O Sidão é um trabalhador honesto e merece o respeito de todos. Me desculpe mesmo", escreveu ele em seu Instagram, em postagem acompanhada de uma foto do goleiro.

No primeiro tempo, após a falha que resultou no gol e outros lances em que o goleiro foi mal, a torcida do Santos chegou a gritar seu nome ironicamente no Pacaembu.

O Vasco, equipe de Sidão, é lanterna do Campeonato Brasileiro. Em quatro partidas, somou apenas um ponto.

A equipe cruzmaltina lançou uma nota oficial sobre o caso.

"O Club de Regatas Vasco da Gama repudia a exposição equivocada, constrangedora e desnecessária do atleta Sidão em rede nacional ao fim do jogo contra o Santos, em uma infeliz entrada ao vivo para a entrega de um prêmio que evidentemente não representava o espírito proposto. O Clube entende que a ironia, não por outra razão também chamada de "espírito esportivo", faz parte do futebol. Da mesma forma, o Clube respeita a opinião pública e convive harmonicamente com reivindicações e críticas de seus torcedores e de todo o ambiente do futebol. No entanto, o episódio deste domingo (12/05) vai muito além desta questão". O texto completo está no site do clube.

O Santos também prestou apoio ao atleta após o jogo.