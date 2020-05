Casagrande elogia postura de Sóbis sobre volta do futebol: "jogador mais sensato que ouvi"

O atacante do Ceará, Rafael Sóbis, participou do programa "Bem, Amigos", do SporTV, na noite desta segunda-feira (4) e recebeu elogios do ex-jogador e agora comentarista da Globo, Walter Casagrande, por suas opiniões contra o retorno do futebol durante a pandemia da covid-19.

"Eu acho que a volta dos treinos vai depender de cada estado, de como está o vírus, o crescimento da doença, o declínio. O Ceará está em um momento difícil. acho que não é o momento certo para voltar. Para retomar os treinamentos, envolve muita coisa. E, um contato errado, ou um companheiro que esteja contaminado, aí tem que parar tudo de novo. Então, tem que ter muita calma e respeitar as autoridades. No momento, estamos falando de volta de treinos, jogos nem dá pra falar", explicou o camisa 11 do Vovô.

Em seguida, Casagrande parabenizou Sóbis por sua visão do cenário esportivo nacional em meio à crise sanitária.

"O Sóbis foi o jogador atual que ouvi com mais sensatez desde que começou a pandemia. Dos poucos em atividade que falaram sobre isso, ele foi o mais sensato. Parabéns, você tem coragem e personalidade", revelou o comentarista.

Para o experiente atacante do Vovô, o momento atual não é de flexibilização do isolamento social, como planejado por clubes e federações do Brasil nos últimos dias.

"A gente tem que aguardar. Se liberar os atletas para trabalhar, outras profissões também vão querer. E isso pode provocar uma piora na pandemia. Temos que entender o momento, sabendo que todos vão perder: clubes, atletas, federações", defendeu o atleta.

A partir desta terça-feira (5), o elenco alvinegro realiza treinamentos via chamadas de vídeo com os profissionais do clube.