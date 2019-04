Casagrande é contra liberação de bebidas alcoólicas nos estádios cearenses

Com a proposta que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas nos estádios cearenses encontrando ecos favoráveis na atual legislatura e próxima de ser votada no próximo mês, sendo o tema de consulta pública na internet, personalidades do Esporte se manifestam a favor ou contra deste tema polêmico.

Quem expressou sua opinião sobre o tema foi o comentarista da Globo e Sportv, o ex-jogador Casagrande, indagado pelo Projeto Ceará Sem Drogas, no qual faz parte. Ele se diz contra a liberação da bebida nos estádios cearenses.

Como argumento, Casagrande cita o estádio de futebol como local para famílias, filhos, e que o álcool é facilitador de violência e agressividade.

"Fala pessoa do Ceará, pessoal do Projeto Ceará Sem Drogas, do qual eu faço parte desde o início. Vocês me fizeram uma pergunta, se sou a favor ou contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Eu sou contra. Porque cada vez mais, o estádio de futebol é um local para a família. Os pais levam as crianças para se divertirem, para ver como é o futebol, torcer para os seus times. E pela rivalidade no futebol, os nervos ficam à flor da pele, e a bebida alcoólica facilita violência, agressão. Então eu acho que não cabe, dentro de um estádio de futebol, ainda mais nessas novas arenas, que existem no Brasil, o álcool, não faz parte do divertimento nem do esporte. Então sou contra".