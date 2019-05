Cartola FC: Marcinho mita, Ricardinho marca, e jogadores entram na seleção da 5ª rodada

Os representantes cearenses na Série A do Brasileiro mandaram bem no fantasy game Cartola FC deste domingo (19). Destaques de Fortaleza e Ceará, respectivamente, Marcinho e Ricardinho entraram para a seleção da quinta rodada com gols nas vitórias sobre Chapecoense e Grêmio.

Surpresa no plantel titular e escalado por 3.852 cartoleiros, Marcinho fez dois gols e deu assistência para Osvaldo, totalizando 23,20 pontos - maior somatória entre todos os jogadores que estiveram em campo. A mitada foi a principal na temporada, superando o então recorde de Ricardo Bueno, do Ceará, que fez 22,70 na estreia do Brasileirão com dois tentos contra o CSA. Nas rodadas anteriores, o atacante tricolor só tinha chegado a 6,80 na segunda rodada.

Pelo lado alvinegro, o ídolo Ricardinho apareceu no esquema ao pontuar 12,50. O meia apareceu no plantel principal atuando mais recuado, fez o primeiro gol na Arena Castelão e ainda acertou um desarme na partida. Com a grande atuação, o atleta valorizou 2,38 cartoletas e passou a custar C$ 6,70.

A seleção da quinta rodada da Série A do Brasileiro foi formada por: Cássio (Corinthians) - 15p; Ricardo (Vasco) - 10,80p, Nino (Fluminense) - 9,70p e Yago (Goiás) - 9,50p; Nonato (Internacional) - 16,40p, Ricardinho (Ceará) - 12,50p, Robinho (Cruzeiro) - 12,50p e Willian Arão (Flamengo) - 11,50p; Marcinho (Fortaleza) - 23,20p, João Pedro (Fluminense) - 16p e Rildo (Chapecoense) - 13,60p. O técnico com maior pontuação é o colorado Odair Hellman, com 7,72p.

Com mercado aberto, os cartoleiros podem escalar os times até o próximo sábado (25), às 14h (de Brasília). O Fortaleza enfrenta o Vasco no domingo (26), às 19h, na Arena Castelão. O Ceará joga segunda-feira (27) contra o Avaí, às 20h, na Ressacada.