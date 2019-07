Carol Horta vence com Ângela mais uma no Pan e crava: "foi a melhor partida"

O Brasil está nas quartas de final do vôlei de praia do Panamericano de Lima. Confirmando o favoritimo, a dupla formada pela cearense Carol Horta e Ângela derrotou as mexicanas Zaira Orellana e Martha Revuelta por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/11, na tarde desta sexta-feira (26).

Com o resultado, elas fecham a fase de grupos em primeiro lugar com 100%, tendo vencido Ilhas Virgens e o Chile também por 2 sets a 0, e avançam diretamente às quartas. Devido à temperatura em Lima, no Peru, cair abaixo dos 20ºC, a dupla usou roupas pretas que cobriam todo o corpo, algo não usual no vôlei de praia.

"Pra nós, foi a melhor partida. Conseguimos nos soltar mais junto com a torcida", disse Ângela após a vitória. Carol salientou a importância de uma primeira fase sólida para chegar na fase final com força. "A próxima fase é tensa, eliminatória. Temos que nos concentrar bastante", falou a dupla.

A dupla aguarda a definição de seu adversário para a próxima fase Foto: Divulgação

A dupla brasileira é uma das favoritas ao ouro. Desde que o vôlei de praia passou a ser disputado no Pan, em 1999, o Brasil nunca ficou de fora do pódio, tendo faturado 11 medalhas ao todo, com 5 ouros (2 no masculino e 3 no feminino).

As quartas de final ocorrem neste domingo (28), às 14h20.