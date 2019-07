Carol Horta lamenta derrota para EUA na semifinal: "entramos desconcentradas"

Representante cearense nos Jogos Pan-Americano de Lima, no Peru, Carol Horta lamentou a derrota para os Estados Unidos, nesta segunda-feira (29), pela semifinal, que acabou tirando a vaga da fortalezense e sua dupla Ângela da final do vôlei de praia de dupla feminina. A partida acabou vencida pela dupla americana Pardo e Cook por 2 sets a 0. Com isso, o Brasil irá disputar o terceiro lugar contra a Cuba, nesta terça (30).

"No primeiro set, a gente estava bem, mas elas começaram a sacar no meio e levamos a virada. No segundo, entramos desconcentradas, ansiosas e elas dispararam (no placar). Depois, ficou meio difícil. Esse jogo já passou", analisou a atleta cearense.

Com o primeiro revés sofrido nos Jogos de Lima, a dupla brasileira agora enfrenta Derlís e Martínez, dupla cubana, na briga pelo terceiro lugar da modalidade.

"Vamos tirar os aprendizados para buscar o bronze, que é muito importante para gente e para o nosso país", finalizou.

Nesta terça-feira (30), a dupla brasileira Carol Horta e Ângela enfrenta a Cuba em busca de conquistar a medalha de bronze.