Carol Horta e Ângela vencem chilenas e já garantem vaga na próxima fase

A dupla brasileira formada por Carolina Horta e Ângela (CE/DF) venceu nesta quinta-feira (25.07) as chilenas Mardones/Rivas por 2 sets a 0 (21/16, 21/19), conquistando a segunda vitória no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos 2019, em Lima (Peru). O triunfo garante a parceria na fase eliminatória do torneio e mantém o time na liderança do grupo C após duas rodadas.

Carol Horta e Ângela voltam à quadra nesta sexta-feira, pela última partida da fase de grupos, quando enfrentam as mexicanas Orellana/Revuelta às 13h20 (de Brasília). As mexicanas somam uma derrota e uma vitória no torneio. Um triunfo garante a dupla brasileira na primeira posição da chave, com vaga direta às quartas de final. Quem fica em segundo e terceiro disputa uma rodada eliminatória a mais, de oitavas de final.

As brasileiras estiveram na frente do placar durante praticamente todo duelo contra as chilenas, apesar de encontrarem nível de dificuldade superior ao da estreia contra time das Ilhas Virgens. Carolina Horta comentou o triunfo e projetou o duelo contra as mexicanas.

“Tivemos mais tranquilidade no primeiro set, conseguimos abrir um placar mais dilatado no início, isso deu confiança para fechar a parcial. No segundo set, acabei errando muitos saques, isso me deixou um pouco desconfortável e deixou a parcial mais equilibrada. Mas conseguimos nos concentrar novamente, fazer nossa tática e ter tranquilidade para vencer. Acredito que amanhã será melhor do que hoje, vamos buscar essa vitória sobre o México para sair em primeiro lugar do grupo”, disse Carol Horta.

Ângela celebrou o resultado positivo, que mantém o Brasil sem perder nenhum set em Lima, mas destacou que o time ainda tem margem de evolução na competição.

“A tranquilidade dela é o ideal, nossa dupla é como um casamento mesmo, a gente se completa. E vôlei de praia é isso, uma ajudando a outra, completando a outra, apoiando em um dia de maior dificuldade. A estratégia principal é olhar para nosso time e apresentar nossa melhor performance, as meninas do Chile jogaram bem, mas não atingimos nosso ideal, para os próximos jogos queremos alcançar esse nosso melhor nível”, destacou.

O formato de disputa do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos 2020 acontece da seguinte maneira: as 16 duplas de cada gênero serão divididas em quatro grupos de quatro. O primeiro colocado de cada chave avança direto às quartas de final. Segundos e terceiros disputam uma rodada eliminatória extra, de oitavas de final. Na sequência ocorrem as semifinais e posteriormente as disputas pelas medalhas de bronze e ouro.