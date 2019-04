Carlinhos discorda que merecia ser expulso no 1º jogo da final: 'amarelo ficou de bom tamanho'

O VAR (Árbitro de Vídeo) será utilizado pela primeira vez no futebol cearense no segundo jogo da final do Estadual, entre Ceará e Fortaleza, neste domingo (21), na Arena Castelão.

No entanto, alguns lances da primeira partida chamaram a atenção, caso o recurso tivesse presente na partida. Entre eles, o lance faltoso em que o lateral Carlinhos, do Leão, atingiu o meia Fernando Sobral e foi punido com o cartão amarelo.

Em entrevista coletiva nessa quarta-feira (17), Carlinhos admitiu que soube, através de outros atletas do Fortaleza, que o árbitro Rafael Claus colocou a mão no bolso para puxar o cartão vermelho.

"Meus companheiros falam que ele colocou a mão no bolso para puxar o (cartão) vermelho. Eu acho que não. Fui um pouco agressivo, mas não chegou a pegar. Claro que se tivesse pegado eu teria sido expulso, mas eu acho que não. O cartão amarelo ficou de bom tamanho", disse o lateral do Tricolor.

O Fortaleza entra em campo neste domingo com a vantagem de perder por até um gol de diferença para se tornar campeão cearense. Apesar da vantagem, Carlinhos prega o discurso de "pés no chão". "O Rogério ja falou para termos humildade, estar com os pés no chão e trabalharmos. Temos a vantagem, mas não iremos levá-la para o jogo de domingo, pois vamos querer vencer também. Sabemos que não vai ser fácil", concluiu.

Para o jogo deste domingo, o Fortaleza terá o desfalque do atacante Júnior Santos, que foi expulso no primeiro jogo da decisão. O próvável substituto para a posição pode ser Dodô, Marlon ou Marcinho.