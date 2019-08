Carleto se recupera de lesão e acirra disputa por posição no Ceará: "Posso ajudar muito"

O lateral esquerdo Thiago Carleto está 100% recuperado e surge como opção no Ceará para o jogo contra o Flamengo neste domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão. O atleta, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita no início de agosto, passou por fisioterapia intensiva e retornou aos treinos com bola nesta semana. Se colocando à disposição do técnico Enderson Moreira, afirmou estar pronto para atuar e retomar os bons números que obteve na chegada ao clube alvinegro.

“Passei esse mês praticamente todo tratando, e focado em voltar o mais rápido possível. Voltei aos treinos com bola e estou me sentindo muito bem para jogar. Cheguei no Ceará em fevereiro e tive um ótimo momento, marcando gols e dando assistências. Dei o melhor de mim e tenho certeza que, pelo meu trabalho diário aqui e minha dedicação, ainda posso ajudar muito o Ceará no Brasileiro e honrar essa camisa", declarou.

Na temporada, Carleto foi titular com o então comandante Lista, participou do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, somando dois gols e duas assistências em 2019. Totalizando 11 jogos, atuou em quatro oportunidades no Brasileirão e perdeu a posição para João Lucas com a contusão.

Mesmo afastado do plantel titular, apresenta bons índices no Vovô, sendo o segundo lateral em número de finalizações: 8 contra 12 de Samuel Xavier. O Ceará encerra preparação para partida válida pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro nesta sexta-feira (23), em treino realizado no CT de Porangabuçu. Na tabela, a equipe é a 11ª, com 20 pontos, enquanto o Rubro-negro está na vice-liderança, com 30.