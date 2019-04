Carleto desconversa sobre decisão de usar time reserva contra Náutico; "temos uma hierarquia"

As feridas da eliminação do Ceará para o Náutico, no último sábado (6), pela Copa do Nordeste ainda estão abertas para o torcedor, que quer uma resposta para a seguinte pergunta: quem decidiu e por qual motivo foi utilizado time reserva em partida eliminatória e decisiva? O primeiro a falar um dia depois do jogo foi o atleta Thiago Carleto, que partiu em defesa do treinador Lisca, mas sem responder efetivamente quem tomou a decisão de usar o time B no último sábado.

"Acho que não adianta falar tudo que estou falando e dizer que foi decisão só dele. Isso aqui no Ceará não existe. Existe uma hierarquia que temos que respeitar. Ninguém aqui joga com nome. A gente joga pelo que fez no treino. Ninguém perguntou porque jogamos com time reserva contra o Salgueiro. Há um planejamento, há uma hierarquia, tem que ser respeitada. A gente veio de uma viagem desgastante contra um Corinthians", disse.

Carleto também aproveitou para defender o comandante e relembrar a história vitoriosa de Lisca, que culminou com a manutenção na Série A 2018. "Acabam esquecendo da história do Lisca no clube. Planejamento está sendo maravilhoso. Há uma decisão e o professor optou. Lisca tem um grupo, não pode contar apenas com 11. Ele pediu opinião de alguns, pediu do presidente. Querer jogar todo mundo quer, mas só podem jogar 11. Tem coisas que não dá pra aceitar. Inverdades colocadas não dá para aceitar".

Segundo Lisca, a decisão de usar time alternativo veio de conversa prévia com jogadores que atuaram contra o Corinthians, antes da partida contra o Náutico. "A nossa estratégia não funcionou. Agora, é lamber as feridas e se preparar para quarta-feira (contra o Floresta pelo Estadual). A questão do desgaste pesou para escalarmos esta equipe. Tivemos uma conversa com todas as áreas do clube, com os próprios jogadores, e a nossa estratégia foi essa e, depois do resultado, podemos dizer que ela foi errada porque nós perdemos e não conseguimos nossa vaga na semifinal. Eu sou o treinador, e a responsabilidade é minha. Não me arrependo da escolha, pois conversei individualmente com os jogadores e havia um desgaste após o jogo com o Corinthians.

Agora, o Ceará só tem uma opção pela frente: disputar o campeonato estadual e com a "obrigação" de chegar, pelo menos, à final. Para isso, terá que superar o Floresta, nesta quarta-feira (10), às 21h30, no Castelão. O Alvinegro tem a vantagem do empate. Em caso nova eliminação, o que seria a terceira em uma semana, o futuro de Lisca à frente do Alvinegro corre sério risco.