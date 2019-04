Carleto crê em um Ceará corajoso e buscando a vaga contra o Corinthians

Poupado no jogo de ida no Castelão, na derrota do Ceará por 3 a 1 contra o Corinthians, o lateral-esquerdo Thiago Carleto deve ser titular na partida de volta pela 3ª Fase amanhã às 21h30 em Itaquera. O jogador é uma aposta ofensiva em busca do resultado de 2 a 0 que leva a decisão para os pênaltis.

E Carleto não precisou de muito tempo para mostrar que é um homem de confiança do técnico Lisca, balançando as redes em sua terceira partida com a camisa do Vozão, no clássico regional com o Santa Cruz, na vitória por 2 a 1, pela Copa do Nordeste. Na fase de grupos, a vitória colocou o Ceará na liderança e reforçou a classificação para as quartas de final. No Campeonato Cearense, o Carleto marcou novamente, na sua quarta partida pelo time, no empate em 2 a 2 com o Floresta.

“Estou feliz em estar contribuindo para as vitórias em tão pouco tempo. Já marquei dois gols com a camisa do Ceará e quero fazer ainda muito mais. Temos grandes objetivos no ano, estamos brigando em duas competições nesse primeiro semestre e pretendemos fazer uma grande Série A”.

Sobre o confronto com o Timão, Carleto acredita na classificação do Vozão, mesmo precisando vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os penaltis, ou por três, para avançar direto

.“Será uma partida difícil, mas nós não podemos deixar de acreditar. No futebol tudo é possível e entraremos em campo dando a vida pelo Ceará. Quero muito jogar e farei de tudo para honrar essa camisa”.