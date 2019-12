Cariús agradece ao Ferroviário e ao CRB nas redes sociais e espera 2020 de vitórias com o Fortaleza

A caminho de disputar sua primeira Série A, pelo Fortaleza, o atacante Edson Cariús se despediu de 2019, do Ferroviário e do CRB pelo sucesso que conquistou nesse ano em sua carreira. Em suas redes sociais, o atleta projeta um 2020 de mais vitórias em sua nova trajetória.

Foto: Reprodução

"Mais um ano que está se encerrando e a palavra que tenho é gratidão por todas as minhas conquistas e pelo ano maravilhoso. A esses dois clubes (Ferroviário e CRB), tenho uma admiração e carinho enormes. Que 2020 possa ser tão bom quanto foi 2019", comentou Cariús.

Cariús chegou a ser artilheiro do Brasil na metade da temporada, tendo anotado 19 gols antes de julho com a camisa coral. Foram 54 partidas pelo Ferrão em 2 anos, marcando 35 gols no total.

A temporada com o Ferroviário terminou de forma decepcionante, deixando uma já encaminhada classificação à 2ª divisão escapar na reta final da Série C.

Na Série B, o CRB ficou a 7 pontos do acesso à elite nacional, terminando na 7ª posição com 55 pontos. Cariús chegou ao Galo alagoano em setembro e anotou 2 gols em 12 jogos.

No começo de setembro, o atacante assinou pré-contrato com o Fortaleza até 2021.