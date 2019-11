Carille é demitido do Corinthians após goleada para o Flamengo

Fábio Carille não suportou a derrota para o Flamengo por 4 a 1 neste domingo (3), no Maracanã, e foi demitido comando técnico do Corinthians. Com contrato até o fim do ano que vem, o treinador deixa o clube em meio a uma crise - são oito jogos sem vencer na temporada.

"(Carille) não é o mais o treinador, tivemos de tomar essa demissão por alguns fatos que ocorreram. Toda conversa para demissão é triste, mas tivemos de tomar a decisão", disse o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, acompanhado do diretor Duílio Monteiro Alves.

Por contrato, o Corinthians tem de pagar a Carille uma multa rescisória, avaliada em R$ 3,6 milhões. A multa, aliás, começou em R$ 6 milhões, mas baixou com os dez meses do treinador no cargo. O valor reduzia conforme a proximidade do vencimento do contrato, que terminava no fim de 2020.

Além do desgaste com elenco, diretoria e torcida, Carille não conseguiu mais acertar o time taticamente. O treinador tentou ser ofensivo nos últimos jogos após a "enxurrada" de críticas sobre a retranca que utiliza, mas não conseguiu os resultados.

O treinador viu o time se perder ainda mais em campo e voltou a "velha retranca" nos últimos jogos. No entanto, até o sistema defensivo caiu de rendimento e, com isso, a colocação do time na tabela. Com a derrota para o CSA-AL, na última quarta-feira (30), o Alvinegro do Parque São Jorge saiu do G6 e caiu para a sétima colocação, com 45 pontos. Agora, pode ser superado pelo Athletico-PR ao fim da 30ª rodada.

Em 2019, Carille comandou o time paulista em 66 jogos oficiais. Foram 26 vitórias, 24 empates e 16 derrotas, aproveitamento de 51,5%.

O Corinthians anunciou o retorno de Fábio Carille em dezembro do ano passado, seis meses depois dele deixar o clube para comandar o Al-Wehda, da Arábia Saudita. Apesar do fraco desempenho tático e técnico do time, o treinador conquistou o tricampeonato paulista em 2019, com vitória contra o rival São Paulo na final.

Vale lembrar que o treinador já havia conquistado o Campeonato Brasileiro de 2017, além dos paulistas de 2017 e 2018.

Fábio Carille foi efetivado no Corinthians no fim de 2016 e, antes de deixar o clube para comandar o Al-Wehda, ele comandou a equipe em 114 jogos, com 59 vitórias, 32 empates e 23 derrotas (aproveitamento de 61,1%).