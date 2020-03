Capitães dos 68 clubes da Série D enviam documento pedindo ajuda à CBF

A exemplo do que ocorreu com a Série C do Campeonato Brasileiro, os clubes da Série D também se organizaram para pedir ajuda financeira à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em razão do impacto nas contas provocado pela pandemia do novo coronavírus.

São 68 equipes que disputam a quarta divisão do futebol nacional e os capitães de cada uma delas assinaram o documento que será enviado à entidade máxima do futebol brasileiro nesta segunda-feira (30).

O pedido de auxílio financeiro se dá porque os orçamentos são limitados e os clubes possuem muitas dificuldades para se manter na 4ª divisão, cenário muito diferente dos times que pertencem à elite do futebol brasileiro.

Entre os pedidos dos clubes estão a distribuição de costas na Série D para auxiliar as agremiações com as despesas mensais, além da manutenção da fórmula de disputa da competição.

Solicitações dos jogadores

Distribuir cotas de participação na Série D, auxiliando os clubes nas despesas mensais;

Manter a fórmula do campeonato, considerada ideal

Com mais de 2 mil atletas distribuídos entre os 68 times, a fórmula de disputa é um ponto primordial, já que um campeonato de tiro curto, com equipes sendo eliminadas rapidamente, deixaria grande parte desses jogadores sem emprego até o final do ano.

Para esse ano, a Série D passou a ter um número maior de jogos, mudando de 16 para 26 datas, com uma fase preliminar, além de 14 rodadas na fase de grupos. Os jogadores não quererem que essa fórmula sofra reduções.

Dentres as equipes, o Estado do Ceará é representado por Floresta e Guarany de Sobral. O Verdão da Vila Manoel Satiro foi rebaixado para a Segundona do Estadual. Já o Guarasol, mesmo no G-4 da 2ª fase, optou por demitir todos os jogadores por conta da ausência de jogos.