Caos no Rio após fortes chuvas adiam Fluminense x Luverdense para quarta-feira

O caos instalado no Rio de Janeiro por conta das fortes chuvas que vêm atingindo a cidade e grande parte da Baixada Fluminense causaram consequências até no futebol. A partida entre Fluminense e Luverdense, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi remarcada desta terça-feira (9) para esta quarta (10), no mesmo horário, às 19h15, no estádio do Maracanã.

As fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro começaram no final da tarde de segunda-feira (8) e duraram até a madrugada de terça. Até o início da tarde já foram confirmadas quatro mortes em decorrência do temporal. Desde a noite de segunda o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o protocolo de estágio de crise, mas não evitou o caos em vários setores como transporte público e atendimento em hospitais.

No jogo de ida, disputado na última quarta-feira, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde/MT, os times empataram por 0 a 0. Nova igualdade com qualquer número de gols leva a decisão da vaga para a disputa por pênaltis. Quem vencer avança para a quarta fase, que é anterior às oitavas de final.

A equipe de arbitragem para Fluminense x Luverdense também será a mesma já prevista pelo sorteio: Rodrigo Ferreira e os assistentes Helton Nunes e Alex Santos, todos de Santa Catarina.

Mesmo com a mudança da data do jogo, o Fluminense deve ter força máxima na busca por dar uma alegria ao seu torcedor. O técnico Fernando Diniz vai contar com o retorno de Paulo Henrique Ganso. O meia não pôde enfrentar o Flamengo, no último sábado (6), pela semifinal do Campeonato Carioca, porque estava suspenso - foi expulso na semifinal da Taça Rio (segundo turno). Ele pegou nove jogos de gancho, mas a punição vale apenas para o Estadual de 2020.

Com isso, Ganso está confirmado como titular e Daniel volta para o banco de reservas. Caio Henrique pode começar na lateral-esquerda no lugar de Ezequiel e Dodi é favorito para entrar no meio de campo.

Se o momento do time carioca não é dos melhores, o do Luverdense também não fica muito atrás. O clube foi eliminado na semifinal do Campeonato Mato-Grossense com duas derrotas para o Cuiabá - por 2 a 0, dentro de casa, e 3 a 0, na Arena Pantanal, no último domingo (7). Os resultados não abalaram a confiança no trabalho de Júnior Rocha, que segue no comando do time. O atacante Wilson Júnior, que vinha se recuperando de dores musculares, é a única dúvida. Se ele não tiver condições de jogo, Bryan entra no seu lugar.