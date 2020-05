Candidatura de Fortaleza para sede da decisão da Sul-Americana é confirmada

Fortaleza oficializou sua candidatua para receber a final da Copa Sul-Americana nas três próximas temporadas. A Federação Cearense de Futebol, por meio do presidente Mauro Carmélio, encaminhou a documentação solicitada pela Conmebol à CBF, e dessa forma, a cidade de Fortaleza firma a candidatura para que a Arena Castelão receba as finais da Conmebol Sul-Americana de 2021, 2022 e 2023.



A Final Única da Conmebol Sul-Americana, visa transformar-se em um evento esportivo, cultural e turístico que trará grandes benefícios ao futebol sul-americano, seus clubes, patrocinadores e, principalmente, seus torcedores.



O formato do evento em uma cidade pré-determinada é uma parte muito importante da estratégia de crescimento da Conmebol para os próximos 10 anos. O processo de pré-seleção da cidade anfitriã e a possibilidade de planejamento facilitarão a organização para a cobertura da mídia, a participação de emissoras e a melhor exploração dos patrocinadores.

No Brasil, o Castelão concorrerá com o Maracanã, no Rio de Janeiro, o Mané Garrincha, em Brasília, a Arena da Baixada, em Curitiba, o Beira-Rio, em Porto Alegre, a Arena Pernambuco, no Recife e a Fonte Nova, em Salvador

No continente, os estádios concorrentes são: La Bombonera, Monumental de Nuñez, Pedro Bidegain, Libertadores de América, Presidente Perón, Único de Santiago del Estero (Argentina); Nacional (Chile), Monumental e Nacional (Peru), Rodrigo Paz Delgado (Equador).

"Receber a final de uma grande competição como a Sul-Americana representa a elevação do nível do futebol cearense, graças ao trabalho de todos nós que fazemos parte deste esporte tão apaixonante. Nossa maior expectativa é contribuir diretamente para o desenvolvimento dos objetivos das competições da Confederação Sul-Americana de Futebol que vem desde 2019 realizando suas finais em um novo formato. E, também, fortalecer ainda mais a identidade do povo cearense. Esperamos ser escolhidos como sede em uma das edições. Temos a certeza que será uma experiência única, de forma impactante e positiva a todos os envolvidos”, projetou Carmélio.