Candidato à presidente do Vasco, Leven Siano promete Yaya Touré no time caso seja eleito

Se depender de Leven Siano, candidato à presidência do Vasco neste ano, o volante Yaya Touré é do time carioca. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (21), o vascaíno "anuncia" a contratação do atleta marfinense.

"Gostaria de agradecer ao Leven por me convidar para esse projeto. Eu não vejo a hora de encontrar todos os torcedores logo que possível. Vai dar Vasco! Vejo vocês em breve!", disse Yaya no fim do vídeo.

O marfinense de 37 anos se destacou no Barcelona e no Manchester City, clube no qual é idolo, e hoje não atua por nenhuma equipe.

O experiente jogador estava no radar do Botafogo no começo deste ano, mas afirmou que sua esposa não gostaria de morar no Rio de Janeiro.

Siano disputa o cargo no Gigante da Colina com ex-vice de futebol Fred Lopes e o ex-presidente do Conselho Deliberativo, Luis Manuel Fernandes. A eleição está prevista para o mês de novembro.