Campeonato Espanhol tem data definida para retorno dos jogos, diz jornal

A 1ª divisão de futebol da Espanha já tem data para voltar às atividades após a pandemia da covid-19: 12 de junho. De acordo com o jornal "As", os clubes foram informados pela organização do Campeonato e já voltam aos treinos para retomar o ritmo perdido.

O retorno do futebol no país, porém, aguarda o aval do Ministério da Saúde espanhol. Caso não seja possível no dia 12, o campeonato voltaria a partir do dia 19 de junho.

A intenção é finalizar a competição até o fim de julho, deixando agosto para os torneios continentais (Liga dos Campeões e da Europa).

A expectativa é de que as partidas na LaLiga ocorram durante praticamente todos os dias da semana para compensar o atraso da paralisação.

O Barcelona lidera atualmente a 1ª divisão com 58 pontos, dois a mais que o Real Madrid (2º colocado) e a 11 do Sevilla (3º).

Na Espanha, são mais de 224 mil casos confirmados do novo coronavírus, com mais de 26 mil mortos. Entre os jogadores testados das duas primeiras divisões de futebol, somente 5 foram detectados com a covid-19. Um deles é o brasileiro Renan Lodi, lateral do Atlético de Madrid e da Seleção Brasileira, já isolado em sua casa.