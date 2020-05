Campeonato da Bielo-Rússia adia jogos devido a casos de covid-19

Única competição de futebol disputada durante esta pandemia na Europa, o Campeonato da Bielo-Rússia adiou duas partidas nesta segunda-feira, justamente em razão de casos suspeitos de covid-19 em jogadores de times: o FC Minsk, da primeira divisão, e o Arsenal Dzerzhinsk, da segunda.



Ao contrário dos demais países do continente, o Campeonato da Bielo-Rússia foi o único que não parou na Europa, apesar do público cada vez menor nos jogos e do distanciamento dos torcedores nas arquibancadas. A decisão até gerou polêmica, principalmente em razão da postura e das declarações do presidente do país, Alexander Lukashenko.



Um dos raros líderes mundiais negacionistas da pandemia, ele disse que o medo de contrair covid-19 era uma "psicose" e diversas vezes sugeriu combater o coronavírus com vodka e sauna. O país tem quase 24 mil casos confirmados da doença, sendo 130 mortes até agora.



As suspeitas de casos, contudo, fizeram a federação de futebol do país a adiar duas partidas marcadas para o fim de semana. Pela primeira divisão, o FC Minsk iria enfrentar o Neman Grodno no dia 15, sexta-feira. E o duelo entre Arsenal Dzerzhinsk e Lokomotiv Gomel estava agendado para o dia 16. Ainda não há nova data para as partidas