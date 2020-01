Campeonato Cearense tem mudanças de local em 5 partidas

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta sexta-feira (3) mudanças em 5 jogos da 1ª fase do Campeonato Cearense. Em comunicado, foi informado que o Estádio de Horizonte, o Domingão, não irá mais receber partidas do estadual por reprovação após vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado no dia 27/12.

O Horizonte vai mandar seus 3 confrontos em estádios diferentes por causa da decisão, passando do Domingão para o Ronaldão, em Pacajus, na abertura do Campeonato, às 15h30 deste domingo (5). Nas próximas rodadas, contra Caucaia e Floresta, o Galo irá jogar no Elzir Cabral e no Presidente Vargas, respectivamente.

O Floresta, que mandaria suas partidas também no Domingão, solicitou a mudança para o campo do Ferroviário, que receberá, com as alterações, mais 3 confrontos. O estádio com mais partidas é o PV, com 5.