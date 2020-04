Campeonato Cearense pode retornar até em setembro, diz Mauro Carmélio

O Campeonato Cearense deve prosseguir no calendário de 2020. Apesar da indefinição sobre o retorno do futebol com a pandemia do novo coronavírus, a expectativa é de manutenção do Estadual, mesmo que na reta final do ano. O presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, afirmou que não há um prazo estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para manter a decisão.

"Tudo vai depender do momento e da época. Tudo ainda é muito na teoria, no papel. Não é possível sonhar com a volta do futebol em Abril. Talvez imaginar em maio, junho ou julho. Torcer que possa ser agosto ou setembro. Tudo é vontade e pensamento positivo", pontuou.

No Estado do Ceará, um decreto do governo Camilo Santana solicita o funcionamento apenas de serviços essenciais para a população, como supermercados e farmácias. Em uma primeira fase de negociações, as diretorias dos times optaram pela sequência dos jogos de portões fechados - medida revogada com o agravamento do número de casos de Covid-19 no país. Mauro Carmélio ressaltou que o momento é de focar na saúde dos atletas.

"Só podemos pensar em juntar os cacos do futebol cearense e brasileiro e torcer que os irmãos, não peguem esse vírus, ficando em casa", declarou.

A ausência de partidas é um empecilho na saúde financeira dos clubes locais. O Guarany de Sobral, por exemplo, optou por desligar todo o elenco principal, com exceção do técnico Washington Luiz, até a normalização dos jogos. Já Ceará, Ferroviário e Fortaleza suspenderam as atividades dos atletas no CT e realizam monitoramento com fisiologistas e nutricionistas.