Campeonato Cearense Feminino tem início nesta quarta (16); veja jogos

O Campeonato Cearense de Futebol Feminino Adulto tem início nesta quarta-feira (16) com cinco clubes: Ceará, Fortaleza, Menina Olímpica, Tianguá e São Gonçalo. Maior campeão do Estado, o Caucaia não participa desta edição. Quem defende a taça são as meninas do Alvinegro de Porangabuçu, que lutam pelo bicampeonato.

O torneio será disputado em dois turnos, com as equipes se enfrentando em grupo único. Os dois melhores colocados de cada turno disputam uma finalíssima, em duelo único - empate no tempo normal leva aos pênaltis. Caso o vencedor de cada chaveamento seja diferente, uma nova partida definirá o campeão estadual, novamente em apenas um jogo.

Primeira rodada

São Gonçalo x Menina Olímpica

Local: CT Granja Tijuca

Data: 16/10 (quarta-feira)

Horário: 13h30

Tianguá EC x Fortaleza

Local: CT Granja Tijuca

Data: 16/10 (quarta-feira)

Horário: 15h30