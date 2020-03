Campeonato Cearense de Rally completa 30 anos com 1ª etapa da temporada 2020 neste sábado (14)

A 1ª etapa do Campeonato Cearense de Rally 2020 começa neste sábado (14), com largada no Km 43 da CE 040, em Pindoretama, às 8h30. Serão 190 km de percurso pelos municípios de Aquiraz, Pindoretama e Beberibe, com chegada prevista para as 14h, na Rua Antenor Rocha Alexandre, 560, no Parque Manibura, em Fortaleza, local também da premiação dos vencedores a partir das 17h.

Esta é a 30ª edição da competição, que conta com 8 categorias (Moto; Quadriciclo; UTV; Carro 4 x 4 Elite; Carro 4 x 4 Graduado; Carro 4 x 4 Turismo; Carro 4 x4 Estreante; Carro 4 x 4 Estreante B).

De acordo com a organização da prova, o grau de dificuldade do rally deve aumentar este ano devido às chuvas que têm caído no Ceará.

“A gente buscou fazer uma trilha desafiadora mesmo evitando os terrenos encharcados. Buscamos fazer um roteiro onde a areia absorve a água rapidamente, contudo, é preciso ficar atendo se o dia for de chuva. Vai ser uma boa aventura. Cada competidor vai enfrentar um terreno diferente do seu antecessor. Em muitos pontos, durante o levantamento da trilha, encontramos uma areia pesada e áreas inundadas devido ao acúmulo de água e eliminamos esses pontos. Acredito que todos vão se divertir, pois este é o espírito do Cearense de Rally”, afirmou o piloto, navegador e diretor de prova Rogério Almeida.

O Briefing (obrigatório para todos os participantes) acontece na sexta-feira (13), no mesmo local da chegada e premiação, das 18h às 22h.

As próximas 5 etapas do Cearense já têm datas confirmadas: