Campeonato Cearense de Rally 2020 começa com muita lama; confira os vencedores da 1ª etapa

A abertura do Campeonato Cearense de Rally 2020 ocorreu neste sábado (14) sob muita chuva no litoral. Com partida em em Pindoretama, os competidores divididos em carros, motos, quadriciclos e UTV’s passaram pelos municípios de Aquiraz e Beberibenão no percurso de 190 km.

"As trilhas que o Rogério (Rogério Almeida - Diretor de Prova) apronta são cheias de desafios, mas dificilmente tem erro, então se você navega bem consegue chegar bem. Meu maior obstáculo foi quando cheguei em uma barragem e tive de descer para ver o nível da água do rio que estava passando por cima da trilha, Foi uma prova muito boa", disse o competidor da categoria Motos, Álvaro Sanguesa Wayne.

"Hoje foi um dia de muita lama. Tivemos que nos desdobrar para não sermos pegos de surpresa, pois a tocada muda muito já que temos de redobrar a atenção por conta da falta de aderência, sobretudo na entrada e saída de curvas", ressaltou Fernando Paraíso, dupla de Gabriel Santos no UTV.

Quatro horas depois de percorrerem trilhas e deslocamentos, os primeiros competidores chegavam ao ponto final da aventura, em Fortaleza.

Na categoria Moto Rally, Filipe de Castro ficou com a vitória, seguido por Álvaro Sanguesa Wayne em 2º e Bruno Nepomuceno Rocha em 3º.

Na categoria Quadriciclo, o vencedor foi Roberto Sávio Gomes da Silva, seguido por Wescley Ferreira em 2º e por José Demontier Moura em 3º.

Na UTV Graduado, a dupla Álamo Costa Souza e Paulo Afonso Medina Junior subiram no alto do pódio. O 2º lugar ficou com Fernando Paraíso e Gabriel Santos e a 3ª posição ficou para Emmanuel Lima de Souza e Diego Pontes.

“Hoje foi tudo perfeito”, sintetizou o navegador Paulo Afonso após descer do pódio. Para ele, a lama atrapalhou um pouco a navegação, mas a dificuldade foi imposta para todos os competidores. A opinião do navegador foi compartilhada pelo piloto da dupla campeão, que lembrou o esforço para superar as adversidades. “Em alguns momentos, mesmo seguindo as orientações do Paulo (navegador) o carro saia de lado e era preciso trazer de volta e seguir reto. Agora vamos comemorar o resultado”, destacou Paulo Afonso.

Pela categoria Carro 4 x 4 Elite o primeiro lugar do dia foi da dupla Paulo Renato Macedo e Thiago Alves Feitosa. Onofre Campos Silva e Paulo Henrique Alcântara chegaram em segundo. O terceiro lugar do pódio coube a dupla Emilio Mamede Studart e Lucas Rego Studart.

Dentre os competidores da categoria Elite (que unificou a categoria Master e Graduados), a organização premiou aqueles que se destacaram na Categoria Graduado. Assim, a dupla Onofre Campos Silva e Paulo Henrique Alcântara recebeu a homenagem como melhor dupla graduada.

“Estou muito feliz por esse reconhecimento, isso é muito gratificante. Quando é uma prova com chuva, ficamos mais apreensivos e junto com o navegador decidimos entrar para fazer o que desse, pois sabíamos que teríamos mais dificuldades e isso foi essencial para chegar bem. O segredo foi diminuir a pressão em nós mesmos, e essa homenagem acaba premiando isso tudo”, afirmou Onofre. Para o navegado Paulo, a conquista e a homenagem vai servir de estímulo para as próximas etapas. “A gente está há um ano correndo juntos e nessa entramos para nos divertir. Muita chuva, muita água acabam exigindo bem mais da navegação, mas o resultado foi muito bom e o rally de regularidade é um conjunto entre piloto, navegador e carro, e fomos bem hoje”, afirmou.

Na categoria Carro 4 x 4 Turismo a dupla Robson Rodrigues Santos e Juan Aristides ficou com a vitória. No segundo posto chegaram Ramiro Milfont e Marcus Vinícius Chagas da Silva. E fechando o pódio no P3 chegaram Marcio Assunção e Davi Pinheiro Cavancante.

Na Carro 4x4 Estreante o alto do pódio ficou para Wancley Castro Junior e Emanuel Galvão, com Elvis Clay da Silva Carvalho e Alberto Matheus de Norões em segundo. Em terceiro ficou a dupla Daniel Pessoa e Felipe Ponce de León.

A próxima etapa da competição está agendada para o dia 18 de abril.