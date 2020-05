Campeonato Brasileiro: 40% dos clubes trabalham para retomar treinamentos

Com aval do Ministério da Saúde e incentivo do Governo Federal, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro iniciaram a retomada dos treinos. Levantamento do UOL Esporte apontou que oito dos 20 times anunciaram retorno das atividades mesmo diante da pandemia do novo coronavírus - índice que representa 40% do total.

Da lista, os mais adiantados no processo são Grêmio e Internacional, com datas acertadas junto às autoridades locais. Bahia, Botafogo, Coritiba, Flamengo, RB Bragantino e Fluminense aprovam o retorno e trabalham para fornecer seguranças aos atletas e comissão técnica.

As demais equipes não se posicionaram ou aguardam uma posição da entidades sanitárias dos Estados. Através do diretor executivo de futebol, Raí, a posição do São Paulo foi contrária aos jogos recomeçarem com a crescente de casos de covid-19 - o dirigente critiou o presidente Jair Bolsonaro e gerou debate no meio esportivo.

O Diário do Nordeste apurou que tanto Ceará como Fortaleza trabalham com cautela sobre o retorno das competições e seguirão qualquer recomendação do Governo do Estado. Os times encomendaram testes de diagnóstico do novo coronavírus para os funcionários. O restante dos participantes da divisão de elite do futebol nacional são: Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Atlético-GO, Goiás, Santos e Palmeiras e Sport.

O movimento ocorre porque na última quinta-feira (30) o ministro da Saúde, Nelson Teich, respondeu à solicitação feita pela CBF, que submeteu para apreciação da Pasta o protocolo médico que deverá ser seguido para retorno das atividades futebolísticas. Através de uma minuta de parecer, o órgão deu sinal verde para retorno de rotinas esportivas (treinos e jogos), com base no benefício que as transmissões televisivas podem trazer ao estímulo do isolamento social.