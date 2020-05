Campeonato Alemão volta com goleada; confira resultados

Com uma série de protocolos sanitários, o Campeonato Alemão voltou a ser disputado neste sábado (16). Foi o 1º torneio do futebol europeu (à exceção de Belarus) a retornar desde a paralisação causada pela pandemia do novo coronvírus.

O esporte foi interrompido em março por causa da doença. O principal resultado da rodada foi a goleada por 4 a 0 do Borussia Dortmund no clássico diante do Schalke 04.

Com o triunfo, o time se aproximou da liderança. Chegou aos 54 pontos, um a menos do que o líder Bayern de Munique, que enfrenta neste domingo (17), o Union Berlin. O destaque do clássico foi o português Raphael Guerreiro, autor de dois tentos.

O gol mais bonito do retorno da liga foi do brasileiro Matheus Cunha, na vitória do Hertha Berlin por 3 a 0 sobre o Hoffenheim.

Outros resultados do Campeonato Alemão:

Augsburg 1x1 Wolfsburg

Fortuna Dusseldorf 0x0 Padelborn

RB Leipzig 1x1 Freiburg

Ainda neste sábado, o Eintracht Frankfurt vai receber o Borussia Monchengladbach.

Todas as partidas aconteceram sem a presença de torcedores e apenas jogadores, integrantes da comissão técnica, gandulas, dirigentes, seguranças, alguns funcionários do time mandante e médicos foram autorizados a entrar nos estádios.

Foto: AFP

Mesmo com o cumprimento das determinações, chamou a atenção outros momentos dos jogos em que foi impossível respeitar qualquer distanciamento social. As barreiras de falta e o agarra-agarra entre atletas nos escanteios, comuns no futebol, continuaram acontecendo. Apareceram imagens de jogadores cuspindo ou assoando o nariz em campo, assim como instantes em que colocaram as mãos no rosto, algo que não é recomendado.