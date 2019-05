Campeão, Fortaleza tem maior média de público da Copa do Nordeste; Ceará é 3º

O Fortaleza conquistou o título inédito da Copa do Nordeste, na última quarta-feira (29), ao vencer o Botafogo/PB nos dois jogos da finalíssima, em uma campanha que ficou marcada pela festa da torcida na arquibancada. Além de erguer a taça, o Leão também encerrou a competição com a melhor média de público: 22.539 pagantes por jogo. Com as sete partidas da equipe na Arena Castelão, 157.775 ingressos foram comercializados, e o clube arrecadou R$ 1.342.102.

Eliminado na semifinal, o Ceará tem a 3ª maior média de público no Nordestão Foto: JL Rosa

O Ceará também apresentou boa média, superior a 19 mil, e ficou na terceira posição geral de público. O torneio rendeu ao Vovô um montante de R$ 1.082.047. A vice-liderança, no entanto, é do Bahia, que teve 21.886 pagantes por jogo como mandante. O time baiano registrou o maior público em uma partida - 43.393 torcedores contra o Vitória/BA - e a principal receita em bilheteria da Copa do Nordeste: R$ 1,8 milhão.

O top-5 é completado pelo finalista Botafogo/PB, com 7.162 pagantes, e o CSA, que apresentou média de 6.139 espectadores por partida. Confira o ranking completo e as respectivas receitas:

CLUBE MÉDIA DE PÚBLICO RECEITA

1º Fortaleza 22.539 R$ 1.342.102

2º Bahia 21.886 R$ 1.848.614

3º Ceará 19.684 R$ 1.082.047

4º Botafogo/PB 7.162 R$ 1.324.815

5º CSA 6.139 R$ 401.007

6º Náutico 6.035 R$ 441.510

7º CRB 3.414 R$ 198.321

8º Vitória 3.275 R$ 87.396

9º Confiança 2.829 R$ 204.842

10º Santa Cruz 2.643 R$ 303.200

11º Moto Club 2.190 R$ 175.260

12º ABC 1.766 R$ 49.610

13º Salgueiro 969 R$ 26.902

14º Sergipe 691 R$ 61.353

15º Sampaio Corrêa 633 R$ 30.435

16º Alto/PI 283 R$ 14.840