Campeã mundial de natação, húngara revela estar com coronavírus

Dona de medalhas olímpicas e mundiais, a nadadora Boglarka Kapas revelou ter testado positivo para a covid-19. A húngara, de 26 anos, explicou em uma publicação no seu perfil no Instagram que descobriu estar com a virose ao realizar exames para retornar aos treinamentos.



Kapas afirmou nesta terça-feira que o resultado do seu primeiro teste foi negativo, mas um segundo mostrou que ela tem coronavírus. Assim, a nadadora húngara ficará em quarentena em casa por duas semanas. Ela aproveitou o anúncio para defender o isolamento social.



"Testei positivo para a covid-19", disse. "Ainda não tenho sintomas e é por isso que é importante você saber que, mesmo se sentindo saudável, pode espalhar o vírus", "Tenha cuidado, fique em casa e mantenha-se seguro", concluiu.



Kapas ganhou o ouro na prova dos 200 metros borboleta no Mundial de Esportes Aquáticos de 2019, na China. Ela também faturou a medalha de bronze no 800 metros livre nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.