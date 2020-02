Campanha no Rio Open faz Thiago Wild estrear entre os 200 primeiros do mundo

Thiago Wild, a maior promessa do tênis brasileiro na atualidade, alcançou um marco importante em sua ainda curta carreira após o Rio Open. Por ter chegado às oitavas de final do torneio carioca, o paranaense de 19 anos entrou pela primeira vez no grupo dos 200 primeiros colocados do ranking da ATP, que é atualizado toda segunda-feira.



A campanha no maior torneio da América do Sul fez Wild subir 24 posições no ranking, chegando à 182.ª colocação. Ele é o terceiro melhor brasileiro na classificação da ATP, atrás de Thiago Monteiro (88.º colocado) e João Menezes (177.º). E o jovem promissor poderia ter subido ainda mais, pois nas oitavas no Rio esteve muito próximo de vencer o croata Borna Coric, que foi até as semifinais da competição.



O campeão do Rio Open, Cristian Garin, também superou sua melhor marca no ranking. O chileno subiu da 25.ª colocação para a 18.ª - é a primeira vez que ele aparece entre os 20 melhores do mundo E o surpreendente italiano Gianluca Mager, vice-campeão, fez sua estreia entre os 100 primeiros, já que saltou da 128.ª posição para a 77.ª.



Campeão do ATP de Delray Beach, nos Estados Unidos, o gigante americano Reilly Opelka, de 2,11 m, subiu 15 posições no ranking - ele é agora o 39.º colocado. Por coincidência, o japonês Yoshihito Nishioka, vice-campeão da competição, também ganhou 15 posições, aparecendo na 48.ª colocação.





Confira o ranking da ATP:



1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.720 pontos



2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.395



3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130



4.º - Dominic Thiem (AUT) - 7.045



5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.890



6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.745



7.º - Alexander Zverev (ALE) - 3.885



8.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.860



9.º - Gael Monfils (FRA) - 2.860



10.º - David Goffin (BEL) - 2.555



11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.400



12.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.360



13.º - Diego Schwartzman (ARG) - 2.265



14.º - Andrey Rublev (RUS) - 2.219



15.º - Denis Shapovalov (CAN) - 2.075



16.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.060



17.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.040



18.º - Cristian Garin (CHI) - 2.005



19.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.771



20.º - John Isner (EUA) - 1.760



88.º - Thiago Monteiro (BRA) - 669



177.º - João Menezes (BRA) - 279



182.º - Thiago Wild (BRA) - 277