Campanha "Academia da Vida" arrecada mais de 10 toneladas de alimentos

Projeto idealizado para ajudar crianças e adolescentes com câncer, a campanha "Academia da Vida" arrecadou, em pouco mais de duas semanas, mais de 10 toneladas de alimentos que serão doados ao Lar Amigos de Jesus, instituto sem fins lucrativos que auxilia jovens vindos do interior do Estado do Ceará que lutam contra a doença.

Com o intuito de ajudar através doações de alimentos, a campanha também é uma forma incentivar que a população investa um pouco de seu tempo na saúde. Pois, a cada quilômetro percorrido nas esteiras ergonométricas, será doado 1kg de alimento não perecível ao instituto Amigos de Jesus, que tem sede localizada em Fortaleza.

O projeto é aberto ao público e estará sendo realizado até o dia 9 de novembro, no piso L1 do Shopping RioMar Fortaleza, de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos, o local abre às 13h e fecha às 21h. A Academia da Vida é um projeto da Bolero Comunicação em parceria com a Rede Uniforça Supermercados.