Camisas piratas do Fortaleza vão compor atração da torcida no estádio; confira

Já não bastasse a elogiada estratégia de marketing do Fortaleza em receber camisas piratas (mais acréscimo financeiro) em troca de camisas oficiais a preços populares, a destinação do material irregular ainda promete dar o que falar. O presidente do clube, Marcelo Paz, revelou para onde irão os uniformes falisificados. Um enorme bandeirão será composto com tudo que for recolhido, disse o presidente.

"A pessoa percebe que vale a pena dar aquela camisa pirata, porque está mostrando que ela só vale R$ 10. A gente pretende, com as camisas doadas, fazer um bandeirão para chamar atenção contra a pirataria. No interior, 90% das camisas são piratas, muito pela questão financeira, mas também porque a camisa oficial não chega lá", disse em entrevista à Rádio Globo CBN (nacional).

Marcelo Paz comemorou também o número de vendas da nova camisa. "É uma camisa de futebol bastante popular para atender a uma parcela da torcida que sonha em ter a camisa do clube e tinha que recorrer à pirataria. É um produto oficial, gera receita pelo clube, pouca receita porque a margem de lucro é menor, mas é um pouco de muito. Foi um sucesso, ontem vendeu mais de 2000 camisas no estádio".

Agora, o próximo foco da venda tricolor é o Interior do Estado, que ainda tem pouca penetração por parte das lojas do clube. "A tendência é fazer novas produções desse produto. A gente quer atingir também o interior do estado".