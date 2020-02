Camareira do Fortaleza há 20 anos, funcionária é sorteada para assistir jogo da Sul-Americana

Em ação interna com colaboradores do clube, o Fortaleza sorteou um funcionário para ver de perto o confronto contra o Independiente, na Argentina, em partida válida pelo jogo de ida da fase inicial da Copa Sul-Americana. A grande vencedora foi Dona Edneuza. Camareira do Tricolor há 20 anos, a funcionária se emocionou ao saber que terá a oportunidade de acompanhar a primeira partida internacional da equipe pela qual sua a camisa diariamente. Assista ao momento abaixo.

Dona Edneuza auxilia nos serviços gerais prestados no hotel Otoni Diniz, espaço da sede do clube no Pici, e recebeu cumprimentos do presidente Marcelo Paz quando soube da notícia. Dona Edneuza terá viagem para Argentina e ingresso para o jogo custeados pela equipe. O Leão acabou fretando um voo com vagas para 120 torcedores que desejam participar do momento. Dona Edneuza vai, portanto, com o elenco, com os torcedores e com o técnico Ceni.

O Fortaleza enfrenta o Independiente na quinta-feira (13), às 21h30, no estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. O jogo de volta é na quinta (27), às 21h30, na Arena Castelão.