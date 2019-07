Cada vez mais líder, Ferroviário vence Santa Cruz fora de casa pela Série C

No segundo jogo sob o comando do técnico Leandro Campos, o Ferroviário conseguiu uma grande vitória fora de casa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Após empatar em casa na abertura do returno em 0 a 0 com o Botafogo/PB, no Presidente Vargas, ontem o time coral venceu o Santa Cruz por 2 a 0, no estádio do Arruda, em Recife (PE).

O resultado mantém o Tubarão da Barra na liderança agora com 23 pontos, restando agora 7 rodadas para o fim da 1ª Fase. Assim, o Ferrão, que com a pontuação não corre risco de rebaixamento pela média histórica da Série C, pensa agora na classificação.

Com a vitória no Arruda, o Ferroviário virou algoz do Santa Cruz, o vencendo pela 2ª vez na Série C. Na ida no Castelão, o time coral bateu os pernambucanos por 3 a 0.

O próximo compromisso do Ferroviário é contra mais um pernambucano, o Náutico, no dia 15 de julho, às 20 horas no Castelão.

Se na estreia do técnico Leandro Campos o Ferroviário fez uma partida abaixo da esperada, ontem no Arruda foi diferente. A equipe coral esteve sempre bem postada, se defendendo bem, e armada para sair nos contra-ataques, explorado a velocidade de Janeudo, Caxito e Lucas Mendes, este jogando adiantado, praticamente como um meia-atacante.

Com 8 minutos o Ferroviário mostrou ao time da casa que não estava para brincadeira, com Janeudo batendo forte para Anderson a fazer grande defesa.

Aos poucos o Santa Cruz tentou sair para o jogo, mas as limitações técnicas da equipe eram visíveis, para desespero da torcida.

Assim, o Ferroviário foi melhor ao fim do 1ºtempo, perdendo mais uma boa chance com Isaac Prado.

Na etapa final o Ferrão preocupou a torcida com o Santa pressionando, com Nicolas fazendo duas espetaculares defesas - a mais bela em chute de Pipico - mas o time cearense estava armado para contra-atacar. E foi assim que saiu o 1º gol, aos 24 minutos em bela jogada de Caxito, deixando Isaac Prado em boa situação para vencer Anderson: 1 a 0.

Atordoado, o Santa Cruz foi para cima e parou em Nicolas mais uma vez, em tentativa de João Victor.

Foi quando aos 39 minutos, o time cearense definiu o jogo: Lucas Mendes cruzou na cabeça de Mazinho, que tocou no canto para fazer 2 a 0.

A partir daí foi só administrar e comemorar mais um belo resultado na Série C.

Ficha Técnica

Série C do Brasileiro - 11ª rodada

Arruda, em Recife (PE)

5 de julho

Santa Cruz 0

Anderson; Cesinha (Marcos Martins), João Victor, Danny Morais e Bruno Ré; Charles, Marcelo Mattos, Daniel Costa (Jaílson) e Éverton (Augusto); Dudu e Pipico. Técnico: Milton Mendes

Ferroviário 2

Nicolas; Osvaldir (Esquerdinha), Afonso, Da Silva, Michael, Mazinho, Leanderson, Janeudo (Juninho Arcanjo),

Lucas Mendes, Isaac Prado, Caxito (Luís Fernando). Técnico: Leandro Campos

Árbitro: Ronei Cândido Alves (MG). Gols: Isaac Prado (24/2ºT) e Mazinho (39/2ºT). Cartões

Amarelos: Everton e Charles (STC), Lucas Mendes e Da Silva (FER); Público: 25.084 presentes. Renda: R$ 339.527,80