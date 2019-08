Bruno Melo vibra com gol e revela participação de Ceni na vitória contra o CSA

O Fortaleza construiu a vitória diante do CSA por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), logo aos quatro minutos do primeiro tempo, em cabeçada de Bruno Melo. Titular por conta da suspensão de Carlinhos, o lateral aproveitou o seu segundo jogo no Brasileirão e marcou pela primeira vez na competição, ressaltando o faro de gol apresentado durante as Séries C e B com o Leão. O jogador afirmou que o resultado ajuda no início de caminhada do novo técnico, Zé Ricardo, mas revelou que as táticas apresentadas foram fruto de Rogério Ceni.

"Pegar o comando do time com vitória é melhor ainda, mas a gente pôs em prática aquilo que o Rogério treinou na semana. Colocamos em prática tudo aquilo que ele passou para a gente e conseguimos a vitória. Graças a Deus, deu tudo certo. O mais importante é ganhar os três pontos", declarou.

Durante a partida, Marconne Montenegro, treinador do sub-20 tricolor, comandou a equipe como interino. Em campo, o Fortaleza desfez o 4-2-4 e adotou 4-3-3, com Mariano Vázquez entre os titulares. Na lateral direita, Gabriel Dias retornou para a posição, sacando Tinga, assim como Edinho, que fez o outro gol tricolor no confronto e entrou aberto na ponta direita.

As mudanças foram ensaiadas no último treino realizado por Ceni, sábado (10), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. O Diário do Nordeste apurou que o ex-treinador tricolor está na capital cearense e assistiu ao confronto contra o CSA junto de colegas em um clube de tênis - um dos hobbies do ex-goleiro no período em que trabalhou no clube.

Ceni tem previsão de chegada em Belo Horizonte nesta terça-feira (13), quando será apresentado pelo Cruzeiro. Enquanto isso, o Fortaleza aguarda a chegada de Zé Ricardo no mesmo dia, com treino sendo conduzido na quarta (14). Na tabela, o Fortaleza agora é o 12ª, com 17 pontos. O time encara o Internacional no próximo sábado (19), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 15ª rodada.