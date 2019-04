Bruno Melo comemora retorno ao Fortaleza com vitória: "voltei o mais rápido possível"

Surpresa na escalação, o lateral Bruno Melo foi titular na vitória do Fortaleza contra o Guarany de Sobral, nesta quarta-feira (27), pela primeira semifinal do Campeonato Cearense. Fora há duas semanas por trauma na mão direita, o atleta se recuperou rápido e celebrou o retorno ao time titular.

"Quero agradecer a Deus por voltar, e ao pessoal do Departamento Médico do Fortaleza. Voltei o mais rápido possível. A gente precisava dessa vitória para encaminhar bem a classificação. Mas não tem nada ganho. Ainda tem mais 90 minutos. Vamos com Deus que vamos conseguir essa classificação", afirmou.

Com o resultado, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a final, devido melhor campanha na segunda fase do Estadual. Com jogo de volta marcado para quarta-feira (3). às 21h30, na Arena Castelão, Bruno Melo garantiu que o Leão vai entrar com a mesma postura ofensiva.

"A gente sabia do que a gente tinha de vantagem, mas a gente entra para vencer. A gente vai entrar com a mesma pegada em Fortaleza e se Deus quiser a gente vai vencer".

A próxima partida do Fortaleza, no entanto, é pela Copa do Nordeste. Classificado às quartas, o time encara o ABC-RN no sábado (30), às 16h, na Arena Castelão.